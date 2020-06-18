Мессенджер Telegram "розблокували" в Росії

Месенджер Telegram розблокували в Росії після двох років спроб блокування.

Мессенджер Павла Дурова Telegram розблокували на території Росії. Про зняття блокування Роскомнадзором йдеться в повідомленні прес-служби відомства.

«Позитивно оцінюємо висловлену засновником Телеграм готовність протидіяти тероризму та екстремізму», - йдеться в повідомленні відомства.

Нагадаємо, що рішення про блокування месенджера Telegram Роскомнадзор прийняв в 2018 році. Однак попри численні спроби заблокувати роботу програми, заблокувати Telegram російській владі не вдалося.

Причиною блокування стало небажання месенджера виконати вимоги закону про надання ФСБ ключів для дешифрування повідомлень. Тоді повідомлялося, що представники месенджера повідомили Роскомнадзор про нездійсненність вимог ФСБ.