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П'ятниця, 19.06.2020
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"Київстар", "Vodafone Україна" та lifecell розпочали рефармінг у діапазоні 900 МГц

"Київстар", "Vodafone Україна" та lifecell розпочали рефармінг у діапазоні 900 МГц
10:58 Сьогодні Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter
Мобільні оператори – компанії "Київстар", "Vodafone Україна" і lifecell – розпочали рефармінг радіочастотного спектру в діапазоні 900 МГц.

Як зазначено в повідомленні "Київстару", використання "низьких" радіочастот забезпечить мобільним операторам можливість впроваджувати зв'язок 4G у всій країні, зокрема в населених пунктах із кількістю населення від 2000 людей, у сільській місцевості і на автодорогах.

У результаті рефармінгу кожен із мобільних операторів зможе використовувати суцільні смуги радіочастот, достатні для можливості впровадження і використання сучасного стандарту четвертого покоління мобільного зв'язку.

Улітку 2020 року оператори здійснять обмін радіочастотами у восьми західних областях України, першою з яких стала Закарпатська. У подальшому заходи з рефармінгу охоплюватимуть інші регіони України і до кінця 2020 року повністю завершаться.

Для налаштування базових станцій GSM900 на LTE900 мобільні оператори мають відключати на короткий час і перезавантажувати своє обладнання. Роботи проводяться вночі, за найнижчого навантаження на мережі, що дасть змогу мінімізувати можливе зниження якості зв'язку.

Відповідно до умов нових ліцензій на використання діапазону 900 МГц, мобільні оператори зобов'язані протягом двох років охопити 4G-покриття 90% населення країни, зокрема населені пункти з кількістю населення від 2000 людей, сільську місцевість, транспортну інфраструктуру тощо. Завдяки цьому кожен громадянин України, незалежно від свого місця розташування, зможе повноцінно користуватися всіма перевагами цифрового світу.

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Як наголошує "Київстар", рефармінг радіочастот у діапазоні 900 МГц став можливим завдяки спільній роботі провідних операторів мобільного зв'язку України, фахівців НКРЗІ, Міністерства цифрової трансформації України, асоціації "ТЕЛАС", інших профільних асоціацій і державних органів.

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Все по темі:

lifecell, Vodafone Україна, Київстар, GSM900, LTE900.

Автор:

Телеграф
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