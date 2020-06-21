День батька: Google створив doodle для найріднішого

Сьогодні, 21 червня, в Україні відзначається день батька. Пошуковий гігант Google представив новий дудл підготував веселий до цього свята Doodle.

Третя неділя червня - саме в цей день встановлено указом Президента №274 / 2019 від 18.05.2019 року для святкування Дня Батька.

Головною метою відзначення Дня Батька в Україні є забезпечення сприятливих умов для всебічного розвитку сім'ї як основи суспільства через підвищення статусу чоловіка до батька в виховному процесі дітей.

У проекті указу Кабміну зазначалося, що День батька засновується з метою створення сприятливих умов для зміцнення інституту сім'ї як основи суспільства і визнання на державному рівні ролі батька у вихованні дітей.

У пояснювальній записці до проекту зазначалося, що День батька стає міжнародним святом, його відзначають у країнах Європи та США.

Повертаючись до історії цього свята, зауважимо, що як і у випадку з Днем матері, святкувати День батька запропонувала вдячна донька. Місіс Дод з міста Спонканн хотіла висловити вдячність своєму батькові, якому довелося самостійно виховувати шістьох дітей, після того, як їхня мати померла, народивши шостого хлопчика. Вперше свято відзначили 19 червня 1910 року.