Скачать
Четвер, 25.06.2020
"Сигнал для Росії": Трамп та Дуда зробили заяву щодо переведення військових США з ФРН до Польщі
"Сигнал для Росії": Трамп та Дуда зробили заяву щодо переведення військових США з ФРН до Польщі
Авіакомпанія "SkyUp" відновить рейси з Харкова 29 червня
Авіакомпанія "SkyUp" відновить рейси з Харкова 29 червня
МЮ – Шеффілд Юнайтед 3:0 (Відео)
МЮ – Шеффілд Юнайтед 3:0 (Відео)
У Каліфорнії стався потужний землетрус
У Каліфорнії стався потужний землетрус

Вчені розробили скотч для склеювання внутрішніх органів людини

Вчені розробили скотч для склеювання внутрішніх органів людини
07:20 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: Twitter
Медичний скотч протестували на різних зразках органів, включаючи серце, легені і кишечник свині.

Вчені з Массачусетського технологічного інституту розробили спеціальний розчин, завдяки якому медичний скотч можна зняти подібно пластиру або відрегулювати його положення під час операції.

Про це повідомляє MitNews.

Клейкий матеріал виготовлений з біосумісних полімерів, а особливу міцність з білками на поверхні тканини створює речовина N-гідроксисукцинімид. Розчинна рідина створена з антиоксиданту глутатіону і бікарбонату натрію.

"Це схоже на безболісний пластир для внутрішніх органів", - розповів учений Сюаньхе Чжао.

Медичний скотч, положення якого можна регулювати, пройшов тестування на різних зразках органів, включаючи серце, легені і кишечник свині.

Google перевірятиме пошукові зображення на автентичність

"Експерименти показав, що незалежно від тривалості склеювання тканин можна було відокремити їх один від одного приблизно протягом п'яти хвилин без ушкоджень", - йдеться в статті.

Як повідомлялось, вчені винайшли "живий пластир" для серця, який допоможе пережити напад

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Вчені, Тестування, Внутрішні органи, Скотч Медичний, Склеювання.

Автор:

Телеграф
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Щоб подолати наслідки паводку може знадобитися не один мільярд
02 У Польщі за останню добу померла 21 особа через коронавірус
03 У ФК "Шахтар" буде новий тренер-португалець
04 З 1 липня Україна та Туреччина відновлять авіасполучення
05 Авіакомпанія "SkyUp" відновить рейси з Харкова 29 червня
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
СБУ ліквідувала конвертаційний центр із щомісячним обігом у 400 мільйонів
СБУ ліквідувала конвертаційний центр із щомісячним обігом у 400 мільйонів
Сьогодні в Україні буде спекотно, на заході пройдуть дощі
Сьогодні в Україні буде спекотно, на заході пройдуть дощі
Дуда на конференції у Білому домі згадав про російську агресію в Україні
Дуда на конференції у Білому домі згадав про російську агресію в Україні
У Мін'юсті назвали найпопулярніші дитячі імена у 2020 році
У Мін'юсті назвали найпопулярніші дитячі імена у 2020 році
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся