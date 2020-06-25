Вчені розробили скотч для склеювання внутрішніх органів людини

Медичний скотч протестували на різних зразках органів, включаючи серце, легені і кишечник свині.

Вчені з Массачусетського технологічного інституту розробили спеціальний розчин, завдяки якому медичний скотч можна зняти подібно пластиру або відрегулювати його положення під час операції.

Про це повідомляє MitNews.

Клейкий матеріал виготовлений з біосумісних полімерів, а особливу міцність з білками на поверхні тканини створює речовина N-гідроксисукцинімид. Розчинна рідина створена з антиоксиданту глутатіону і бікарбонату натрію.

"Це схоже на безболісний пластир для внутрішніх органів", - розповів учений Сюаньхе Чжао.

Медичний скотч, положення якого можна регулювати, пройшов тестування на різних зразках органів, включаючи серце, легені і кишечник свині.

"Експерименти показав, що незалежно від тривалості склеювання тканин можна було відокремити їх один від одного приблизно протягом п'яти хвилин без ушкоджень", - йдеться в статті.

Як повідомлялось, вчені винайшли "живий пластир" для серця, який допоможе пережити напад