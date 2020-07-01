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Huawei оголосили загрозою національній безпеці США

Huawei оголосили загрозою національній безпеці США
05:44 Сьогодні Телеграф Укринформ unsplash.com
Федеральна комісія зв'язку США офіційно оголосила китайські телекомунікаційні компанії Huawei та ZTE загрозами національній безпеці. Про це йдеться в заяві Комісії.

""FCC (Федеральна комісія зв'язку - ред.) визначила Huawei та ZTE загрозами національній безпеці", - йдеться у повідомленні.

Відтепер гроші з американського фонду загальних послуг FCC не можна буде використовувати для придбання, обслуговування та підтримки будь-якого обладнання або послуг, що надаються або виробляються цими компаніями.

Як зазначається, Huawei та ZTE мають тісні зв'язки з Комуністичною партією КНР, військовим відомством Китаю та загалом підпорядковуються китайському законодавству, що зобов'язує їх співпрацювати з розвідувальними органами держави.

"Ми не можемо та не дозволимо Комуністичній партії Китаю використовувати мережеві уразливості та поставити під загрозу нашу критично важливу комунікаційну інфраструктуру", - йдеться в заяві Комісії.

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Як повідомлялося, компанія Huawei була витіснена з американського ринку, а уряди Австралії та Нової Зеландії заборонили їй будувати мережі 5G. Суттєві обмеження для Huawei запровадили також у Великій Британії.

В Канаді уповноважені органи вже тривалий час вивчають, чи варто допускати Huawei до конкурсу щодо створення інфраструктури 5G через побоювання, що Huawei може бути використаний Пекіном для здійснення шпигунської діяльності.

У самій компанії неодноразово наголошували, що китайська влада не має жодного впливу на прийняття рішень у Huawei.

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Все по темі:

США, Huawei, ZTE.

Автор:

Телеграф
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