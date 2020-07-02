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Четвер, 02.07.2020
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Легендарна гра Worms повертається (Відео)

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10:37 Сьогодні Телеграф Фото: Twitter
Нова частина культової франшизи вийде в кінці 2020 року.

Студія Team17 анонсували Worms Rumble. Нова частина легендарної серії змінила формат.

Worms Rumble стане першою грою в серії з боями в реальному часі замість покрокових битв, як це було раніше.

Гра буде мати декілька режимів, у тому числі Deathmatch, а також королівську битву на 32 особи.

Також розробники обіцяють додати у гру різноманітні щоденні випробування і лабораторію, яка буде корисна для тестування нової зброх та механіки.

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Вже зараз можна зареєструватися для участі в закритому бета-тестуванні Worms Rumble, яке пройде з 15 по 20 липня. Розробники з Team17 обіцяють довгострокову підтримку гри оновленнями з новими аренами, зброєю і режимами. Реліз Worms Rumble запланований на кінець 2020 роки для РС, PS4 і PS5.

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Worms, ГРА, Worms Rumble.

Автор:

Телеграф
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