Змінити виборчу адресу онлайн можна до 9 вересня

Про це нагадує Міністерство цифрової трансформації у Facebook.
"Як змінити місце голосування? Подайте заяву через особистий кабінет виборця. Підвантажте один з документів: довідка ВПО, договір оренди житла, документ про право власності на житло тощо. До 9 вересня", - йдеться у повідомленні.
У Мінцифри наголошують, що зазначена виборча адреса буде визначена як постійна, і її не можна буде змінити протягом наступних шести місяців.
Як повідомлялось, ЦВК запустила е-сервіс на сторінці Держреєстру виборців.
Місцеві вибори заплановані в Україні 25 жовтня 2020 року.