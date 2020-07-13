Запуск арабського зонду на Марс

14 липня 2020-го року о 23:51 за київським часом космічне агентство ОАЕ вперше у історії країни відправить на Марс власний зонд. Подію транслюватимуть онлайн.

За останні 50 років лише кілька країн наважилися відправити свої космічні апарати на Марс.

Перші три невдалі спроби належали СРСР на початку 1970-х. А у 1976-му вчені з NASA вперше у історії космічних польотів успішно посадили свій апарат Вікінг-1 у Долині Хриса.

Пізніше свої зонди хотіли відправити на Марс Велика Британія та Європейське космічне агентство з Роскосмосом, але і їх спроби не увінчалися успіхом.

Це зробило США абсолютним монополістом і рекордсменом з марсіанських місій.

Тепер свої сили у дослідженні Марса планують випробувати інженери з Об'єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ): 14 липня 2020-го арабський зонд має вперше відправитись на Червону планету.