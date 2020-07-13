Запуск арабського зонду на Марс

За останні 50 років лише кілька країн наважилися відправити свої космічні апарати на Марс.
Перші три невдалі спроби належали СРСР на початку 1970-х. А у 1976-му вчені з NASA вперше у історії космічних польотів успішно посадили свій апарат Вікінг-1 у Долині Хриса.
Пізніше свої зонди хотіли відправити на Марс Велика Британія та Європейське космічне агентство з Роскосмосом, але і їх спроби не увінчалися успіхом.
Це зробило США абсолютним монополістом і рекордсменом з марсіанських місій.
Тепер свої сили у дослідженні Марса планують випробувати інженери з Об'єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ): 14 липня 2020-го арабський зонд має вперше відправитись на Червону планету.