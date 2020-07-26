У Telegram з'явилась функція відеодзвінків

При цьому важливо, щоб співрозмовник виконав такі ж дії, інакше додзвонитися по відеозв'язку не вийде.

В месенджері Telegram з'явилася можливість відеодзвінків, функція доступна у прихованих налаштуваннях і тільки з пристроїв iOS.

Для використання потрібно завантажити з App Store актуальну версію месенджера. Потім потрібно 10 разів натиснути на значок налаштувань в додатку, щоб відкрити Debug-меню, в якому потрібно активувати Experimental Feature (Експериментальні функції).

При активації "Експериментальної функції" в меню діалогу з іншим користувачем з'являється опція "Відеодзвінок".

При цьому важливо, щоб співрозмовник виконав такі ж дії, інакше додзвонитися по відеозв'язку не вийде.