Анонсовано командний шутер G. I. Joe: Operation Blackout: трейлер (Відео)

GameMill Entertainment анонсувала командний шутер від третьої особи G.I. Joe: Operation Blackout, який з'явиться в жовтні на консолях і персональних комп'ютерах.

Цього разу бійці G. I. Joe відправляться в лігво Кобри, де, за класикою, намагатимуться завадити злим планам лиходіїв.

Мабуть, розробники намагаються зробити з Operation Blackout геройський шутер.

Геймери отримають в розпорядження 12 бійців, а серед підтверджених числяться Duke, Snake Eyes, Cobra Commander, Destro, Roadblock і Storm Shadow. Всього планується 18 місій сюжетної кампанії, яку дозволять пройти в поодинці і кооперативі за розділеним екрану або по мережі.

Реліз G. I. Joe: Operation Blackout призначений на 13 жовтня для PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch і PC.

Як повідомлялося раніше, Національний фонд грамотності Великобританії оприлюднив дані дослідження, в якому йдеться про те, що відеоігри мотивують підлітків до читання і захопленню мистецтвом.