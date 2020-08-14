Тепер на основі Android 11: Google оновить систему Wear OS

Google офіційно не оголошує "Wear OS на Android 11" у своєму блозі, але згадує, що кілька функцій Android 11 все ж з'являться в Wear OS. Для порівняння, поточна збірка Wear OS базується на Android 9 Pie.
Нове оновлення Wear OS принесе з собою кілька змін:
Нове оновлення також буде супроводжуватися новим дизайном Weather Tile.
У компанії обіцяють випустити прошивку вже цієї осені. На жаль, інформації про те, які моделі смарт-годинників її отримають - поки немає. Швидше за все, це будуть пристрої з чіпом Snapdragon Wear 3100 на борту.