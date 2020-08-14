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Тепер на основі Android 11: Google оновить систему Wear OS

Тепер на основі Android 11: Google оновить систему Wear OS
Оновлено 11:22 Сьогодні Телеграф Фото: Twitter
Компанія Google анонсувала нову версію системи Wear OS для смарт-годинників.

Google офіційно не оголошує "Wear OS на Android 11" у своєму блозі, але згадує, що кілька функцій Android 11 все ж з'являться в Wear OS. Для порівняння, поточна збірка Wear OS базується на Android 9 Pie.

Нове оновлення Wear OS принесе з собою кілька змін:

  • оновлення інтерфейсу

  • Спрощений процес підключення годин до смартфону

  • Поліпшення ядра CPU обіцяє збільшення швидкості запуску додатків до 20%

  • Покращена підтримка LTE

  • Підтримка платформ Qualcomm Snapdragon Wear 4100 і 4100+.

 

Нове оновлення також буде супроводжуватися новим дизайном Weather Tile.

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У компанії обіцяють випустити прошивку вже цієї осені. На жаль, інформації про те, які моделі смарт-годинників її отримають - поки немає. Швидше за все, це будуть пристрої з чіпом Snapdragon Wear 3100 на борту.

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Все по темі:

Google, Техно, Технології, Android 11.

Автор:

Телеграф
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