У Microsoft розповіли про всі плюси й особливості складного смартфона Surface Duo (Відео)

У четвер, 13 серпня, представники Microsoft поділилися 35-хвилинним відеороликом, в якому продемонстрували довгоочікуваний складаний смартфон Surface Duo у всій красі.

Днями компанія Microsoft відкрила прийом попередніх замовлень на складаний смартфон Surface Duo, а тепер присвятила новинці 35-хвилинний ролик YouTube, в якому Панос Панай (Panos Panay), директор по продуктах Microsoft, розповів і показав всі переваги і особливості смартфона.

Нагадаємо, у Microsoft Surface Duo два 5.6-дюймових FHD + OLED-дисплея, які з'єднані 360-градусним шарніром. Смартфон складається, як книжка, і підтримує фірмовий стилус Surface Pen.

За словами Паноса Паная, гаджет сподобається шанувальникам Surface, офісних додатків Microsoft і користувачам Android (хоча це досить велика категорія). Судячи з відео, їм дійсно зручно користуватися: два екрани дозволяє відкривати одночасно кілька посилань і соцмереж, додаток і робочий стіл або дивитися відео на одному великому екрані.

Також Surface Duo зручно використовувати для читання електронних книг. Тим більше, сам смартфон виглядає як справжня книга.

На завершення ролика показали фрагмент, який демонструє "начинку" Surface Duo.

Нагадаємо, новинку вже можна попередньо замовити в США за +1399 доларів. Продажі стартують 10 вересня. Чи з'явиться апарат на глобальному ринку - невідомо.

Як повідомлялося раніше, нещодавно в ЗМІ з'явилась інформація про те, що Microsoft хоче купити TikTok на тлі чуток про заборону застосування президентом США Дональдом Трампом. Але, пізніше стало відомо, що американська корпорація поставила на паузу переговори про покупку популярної китайської соцмережі