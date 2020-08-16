Камеру Samsung Galaxy S21 позбавлять одну важливу деталь

Керівництво Samsung вирішило, що флагмани Galaxy S21 не отримають камери з датчиком ToF.

ТехноГігант Samsung тільки недавно презентував флагмани сімейства Galaxy Note 20, а тепер по мережі "гуляє" інформація про смартфони 2021 року Galaxy S21.

За даними інсайдерів, камери прийдешніх флагманів не матимуть датчик ToF, який призначений для збору даних про глибину сцени. До речі, моделі Galaxy Note 20 таких сенсорів теж не мають, хоча ще в Galaxy S20 їх використовували.

Причин для такого рішення кілька. По-перше, датчики ToF поступаються LiDAR конкурента - в планшетах iPad Pro (в iPhone 12 вони теж повинні бути). По-друге, такий модуль може бути корисний при розвитку додатків доповненої (AR) і віртуальної (VR) реальності, а вони поки користуються не такою популярністю, та й потенціал цих технологій ще не розкрили.

Тому поки в смартфони Samsung не будуть вбудовувати датчик ToF, але про повну відмову від них компанія не повідомляє. Ймовірно, в майбутньому Samsung знову запровадить цю технологію.

Нагадаємо, засновник і глава компанії Display Supply Chain Consultants Росс Янг (Ross Young) підтвердив, що смартфон Samsung Galaxy S20 FE отримає дисплей з підвищеною частотою обновленія.