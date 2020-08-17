Два в одному: Facebook об'єднує чати в Instagram і Messenger

Компанія Facebook почала процес об'єднання всіх своїх існуючих месенджерів.

Інформація про таке бажання компанії з'явилася ще в минулому році, і тепер Facebook почала здійснювати своє рішення.

Деякі користувачі додатків вже почали отримувати функцію загального чату в Instagram і Messenger. В описі до оновлення сказано, відтепер користувачі можуть обмінюватися повідомленнями в новому форматі.

Також, новий спосіб отримає кольоровий вигляд чатів, більше варіантів смайликів, функцію смахивания для відповіді, і, плюс до всього, загальний чат з друзями, які використовують Facebook.

Ще з нового варто звернути увагу на логотип Facebook Messenger, замість звичного значка DM в правому верхньому куті Instagram.

На жаль, коли ця функція з'явиться у всіх - поки невідомо. Мабуть, Facebook поки тільки тестує таку можливість.

Нагадаємо, раніше компанія Facebook представила нову функцію в Instagram - Reels, яка повинна стати конкурентом для додатка TikTok. Користувачі Instagram тепер зможуть записувати 15-секундні відео з додатковими аудіоефектами.