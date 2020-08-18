Всього за $ 150: "антікоронавірусний" браслет вдарить користувача струмом, якщо той торкнеться до обличчя

Bluetooth-браслет компанії Pavlok тепер може бити користувача струмом, якщо той захоче доторкнутися до обличчя. Це, на думку розробників, може відучити клієнтів від шкідливих звичок і робить девайс особливо актуальним в умовах бурхливої пандемії коронавірусу.

Браслет компанії Pavlok включає в себе акселерометри, додатки і "схему клацання", яка може вдарити користувача 450 вольт струму, якщо той надумає зробити "щось погане".

Пристрій продається на Amazon за $ 149,99. У компанії стверджують, що пристроєм користуються понад 100 тисяч осіб, які хочуть змінити харчові пристрасті, кинути палити і перестати торкатися до свого обличчя.

Задумка пристрою проста - змусити мозок людини асоціювати шкідливі звички, на зразок куріння, з неприємним подразником, на зразок удару струмом. Таким чином незабаром після думки про сигарету починають виникати спогади про болючі відчуття.

Раніше технологія не могла визначити дрібні дії, але тепер клієнти можуть вибрати свою шкідливу звичку зі списку з більш ста дій.

Підключивши розширення Chrome, браслет може, наприклад, відслідковувати скільки часу людина проводить в соцмережах на кшталт Facebook або Twitter. Також пристрій може бути налаштований таким чином, що воно буде реагувати на незакінчені завдання зі списку справ користувача.

У компанії також додають, що браслет може побороти звички, які придбали негативне забарвлення під час пандемії COVID-19.

"Навіть якщо ти знаєш, що якась агресивна дія може принести тобі шкоду, то ти можеш зробити це на автопілоті. Завдання нашого браслета - вберегти користувачів від того, щоб чіпати своє обличчя", - говорять в компанії.