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Розширення лінійки: OnePlus створює ще один бюджетник

Розширення лінійки: OnePlus створює ще один бюджетник
Оновлено 10:40 Сьогодні Телеграф Фото: Twitter
Виробник гаджетів OnePlus працює над бюджетним смартфонів, який має 18-ватну зарядку.

Компанія OnePlus працює над значним розширенням своєї лінійки пристроїв. Раніше компанія представила "среднебюджетнік" OnePlus Nord, а зараз створює ще більш дешеву новинку.

У базі даних сертифікації TÜV Rheinland помітили невідомий апарат від OnePlus. Новинка, говорить витік, матиме підтримку 18-ватної зарядки. Для порівняння, зараз у всіх останніх смартфонах виробника використовується технологія Warp Charge 30T з потужністю в 30 Вт.

Швидше за все, мова йде про бюджетну моделі з кодовою назвою OnePlus Billie, якому приписують дисплей з отвором, подвійну або потрійну основну камеру, а також процесор Snapdragon 690, який є наступником Snapdragon 675. У чіп вбудований 5G-модем, він працює на максимальній частоті 2.0 ГГц.

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Коли випустять смартфон і скільки він буде коштувати, поки невідомо.

Нагадаємо, компанія OnePlus представила щомісячне оновлення для своїх останніх топових смартфонів. Прошивка вийшла в Європі з номерами OxygenOS 10.5.10 і OxygenOS 10.5.12 для OnePlus 8 і OnePlus 8 Pro відповідно.

Німецький інсайдер Max J повідомив, що компанія готує нове забарвлення смартфона OnePlus Nord - мова йде про новий сірому кольорі. Новий варіант назвуть Grey Ash.

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Все по темі:

Смартфон, Зарядка, OnePlus, Гаджети, Акамулятор.

Автор:

Телеграф
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