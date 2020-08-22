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Помилочка сталась: користувачі Lightroom на iOS втратили всі фото

Помилочка сталась: користувачі Lightroom на iOS втратили всі фото
08:38 Сьогодні Телеграф Фото: Twitter
Останнє оновлення Lightroom для користувачів платформи iOS видалило фотографії користувачів.

Оновлення програми Adobe Lightroom для iPhone і iPad стерло ті фотографії і пресети користувачів, які ще не були синхронізовані з хмарою.

Представники компанії Adobe підтвердили, що повернути їх неможливо.

Проблему вперше описали на форумах відгуків про Photoshop 18 серпня, коли додаток Lightroom для iOS було оновлено до версії 5.4. Користувач на ім'я Мохамад Аліф Екнур написав, що запитує, чому всі його фотографії, пресети і дані водяних знаків зникли після поновлення до останньої версії через магазин додатків iOS.

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Після цього інші користувачі теж почали повідомляти про аналогічній ситуації в додатку.

20 серпня Adobe офіційно підтвердила проблему, пояснивши, що у клієнтів, обновили Lightroom 5.4 на iPhone і iPad, "можуть бути відсутні фотографії та пресети", що ці фотографії і пресети "не підлягають відновленню" і що вони "щиро вибачаються" перед користувачами, яких торкнулася проблема.

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Версія 5.4.1, що не видаляє файли, вже випущена, але вона нічого не може зробити з втраченими даними. Також наголошується, що Lightroom на Android, Desktop і Lightroom Classic не постраждали.

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Все по темі:

iOS, Lightroom, Оновлення.

Автор:

Телеграф
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