Готуємо зі смартфона: Xiaomi представила "розумну" духовку

Компанія Xiaomi поповнила асортимент побутової техніки свого бренду Mijia духовкою Mijia Smart Oven.

Духовка виконана в мінімалістичному дизайні, вона компактна і не займе багато місця. У правому верхньому куті розташувалася кругла ручка для управління з вбудованим дисплеєм, на якому відображається вся необхідна інформація.

Внутрішній об'єм духовки - 30 літрів. На вибір є кілька режимів, в тому числі жарка, приготування на пару і навіть гасіння з виходом пара кожні 30 секунд.

Це «розумне» пристрій, тому керувати ним можна за допомогою програми на смартфоні.

Mijia Smart Oven вийде на краудфандінговой майданчику 26 серпня. Стартовий цінник - $ 187, але в роздробі духовка буде коштувати $ 216. Новинка доступна тільки в білому кольорі.