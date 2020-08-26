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Ремонт простим не буде: фахівці iFixit заглянули "під капот" нових флагманів Samsung

Ремонт простим не буде: фахівці iFixit заглянули "під капот" нових флагманів Samsung
Оновлено 09:50 Сьогодні Телеграф gagadget.com Фото: Twitter
Фахівці iFixit оцінили нові флагмани Samsung Galaxy Note 20 і Galaxy Note 20 Ultra на ремонтопридатність, а заодно і з'ясували чому деякі з них перегріваються.

При розбиранні попутно з'ясувалася цікава деталь, пов'язана з системою охолодження. Багато користувачів скаржилися, що смартфони перегріваються, наприклад, при запуску ігор і зйомці 8K-відео. Швидше за все, це пов'язано з використанням багатошарової графітової Термопрокладки замість випарних камер і мідних теплових трубок, які застосовувалися в попередніх моделях.

Однак така система охолодження є не у всіх пристроїв, у деяких і раніше використовуються мідні компоненти. Виходить, модель смартфона одна і та ж, а "начинка" різна. З чим це пов'язано - незрозуміло, представники Samsung поки не прокоментували цю інформацію.

Також за результатами розбирання фахівці iFixit з'ясували, що в Galaxy Note 20 і Note 20 Ultra досить багато клею, що ускладнює ремонт. Багато компонентів модульні, в тому числі і порт для зарядки, тому їх заміна НЕ буде складною. А ось про акумулятор, на жаль, цього не скажеш, тут процес буде нелегким. Те ж можна сказати і про дисплей: його ремонт буде складним і дорогим.

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В результаті обидва флагмана отримали за ремонтопридатність по 3 бали з 10, тобто їх ремонт буде непростим завданням.

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Все по темі:

Samsung, Смартфони, Galaxy Note 20.

Автор:

Телеграф
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