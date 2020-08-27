Скоро реліз? Новий iPad і Apple Watch "засвітилися" в базах даних

Apple зареєструвала нові моделі планшетних комп'ютерів і персональних електронних пристроїв.

Apple поки не оголошувала дати релізу нового iPad і Apple Watch 6, але блогер Джон Проссер пророкував запуск у вересні, і в підсумку може виявитися прав.

Новий iPad і Apple Watch 6 "засвітилися" в базі даних Євразійської економічної комісії, віщуючи швидкий реліз.

Apple зареєструвала сім нових моделей "планшетного комп'ютера": A2270, A2072, A2316, A2324, A2325, A2428 і A2429. Детальні характеристики не вказуються, але всі пристрої працюють на iOS 14.

У базі даних знайшлися і нові моделі "персональних електронних пристроїв". Частина серійних номерів збігається з Apple Watch 3, Series 4 і Series 5, але також присутні і вісім нових: A2291, A2292, A2351, A2352, A2375, A2376, A2355 і A2356. Працюють вони на watchOS 7, підтверджуючи свою ставлення до Apple Watch.

Зазначимо, що Apple зобов'язана до старту продажів повідомляти в ЄЕК про обладнання, яке використовує технології шифрування. Найчастіше "купертіновци" проходять цю процедуру приблизно за місяць до офіційного запуску продуктів на ринок. Apple офіційно не називала дату запуску нових гаджетів, але, якщо вірити витокам, то пристрої потраплять на полиці 7 вересня.