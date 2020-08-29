Huawei Watch Fit: компанія випустила бюджетний смарт-годинник з прямокутним дисплеєм (Фото)

Компанія Huawei, не чекаючи виставки IFA 2020 року, представила нові "розумні" годинник Huawei Watch Fit.

Зовні годинник більше схожий на фітнес-трекер завдяки витягнутому AMOLED дисплею з діагоналлю 1,64 дюйма і дозволом 280 × 456 пікселів.

Корпус захищений від води і може занурюватися на глибину до 50 метрів.

Huawei Watch Fit вміють вимірювати серцевий ритм, рівень насичення крові киснем, моніторять якість сну, підтримують 11 попередньо встановлених спортивних режимів і 85 настроюються, в тому числі для йоги. Також годинник пропонує 12 швидких тренувань з анімацією вправ.

У звичайному режимі від одного заряду Huawei Watch Fit працюють до 10 днів, при активному використанні - до 7. Є також GPS.

Як і інші моделі, годинник виводять на екран повідомлення, інформацію про вхідні дзвінки, на вибір є різні циферблати і функція Always-on Display. Габарити становлять 46 × 30 × 10,7 мм, вага - 21 г. Huawei Watch Fit обійдуться в $ 110.

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