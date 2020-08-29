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У Huawei Mate 30 Pro може з'явитися Lite-версія: подробиці

У Huawei Mate 30 Pro може з'явитися Lite-версія: подробиці
Оновлено 15:41 Сьогодні Телеграф Фото: Twitter
Невідомий смартфон з кодовим позначенням LIO-AN00m з'явився в базі даних TENAA.

У базі Китайського центру сертифікації телекомунікаційного обладнання (TENAA) з'явився невідомий смартфон Huawei з кодовим позначенням LIO-AN00m. За характеристиками і дизайну він схожий на флагман Mate 30 Pro, але простіше. Тому джерела вважають, що це його Lite-версія. У Китаї це може бути Mate 30 Pro Youth Edition, а на міжнародному ринку - Mate 30 Pro Lite, хоча назва, звичайно, дивне.

У новинки такий же 6,53-дюймовий дисплей з роздільною здатністю 2400 × 1176 крапок, восьміядерний чіп з частотою 2,86 ГГц, а також 6, 8 або 12 ГБ оперативної пам'яті і 128, 256 або 512 ГБ сховища. Ємність акумулятора - 4400 мАг, є підтримка 5G і операційна система Android 10.

А ось камери у смартфона простіше: 16-мегапіксельна Фронталки (у Mate 30 Pro 32 Мп) і 32 Мп основною датчик (замість 40 Мп).

Huawei Mate 30 Pro

Huawei Watch Fit: компанія випустила бюджетний смарт-годинник з прямокутним дисплеєм (Фото)

Коли Huawei представить нову модель і скільки вона буде коштувати - поки невідомо.

Як повідомлялося раніше, Huawei оголосила про свою участь у виставці IFA 2020 року, яка в цьому році пройде з 3 по 5 вересня в Берліні.

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Все по темі:

Huawei, Huawei Mate 30 Pro.

Автор:

Телеграф
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