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Аккаунт Epic Games зник з App Store
Аккаунт Epic Games зник з App Store

Аккаунт Epic Games зник з App Store

Аккаунт Epic Games зник з App Store
17:02 Сьогодні Телеграф Фото: Twitter
Компанія Apple ухвалила рішення видалити обліковий запис Epic Games в App Store.

Аккаунт розробника ігор Epic Games прибрали з магазину App Store. Однак профіль, пов'язаний з двигуном Unreal Engine, продовжує працювати. Мабуть, це пов'язано з судовою забороною.

Таким чином, у Epic Games тепер немає можливості відправляти в App Store додатки і оновлення. Ігри, попередньо отримані, продовжать працювати, але внутрішньоігрові покупки більше не будуть доступні для гравців Fortnite.

"Ми розчаровані тим, що нам довелося видалити обліковий запис Epic Games в App Store. Ми багато років працювали з командою Epic Games над їх релізами. Суд рекомендував Epic дотримуватися принципів платформи під час розгляду справи, дотримуючись правил, яким компанія слідувала протягом останнього десятиліття . Epic відмовилася. Замість цього вони неодноразово завантажували поновлення Fortnite, що порушують правила App Store. Це несправедливо по відношенню до всіх іншим розробникам в App Store і втягує користувачів в боротьбу Epic. Ми сподіваємося, що зможемо працювати разом в майбутньому, але на жаль, сьогодні це неможливо ", - йдеться в заяві Apple.

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Варто відзначити, що тут же після видалення облікового запису Apple запустила активну рекламу гри PUBG Mobile, яка є одним з головних конкурентів Fortnite.

Нагадаємо, пару тижнів тому "Епіки" впровадили альтернативний спосіб оплати в Fortnite, що дозволяє нести гроші прямо Epic Games. Таким чином Apple і Google не отримували відрахувань до 30% за транзакції, що засмутило компанії. В результаті власники Google Play і App Store видалили Fortnite з магазинів, а Epic Games подала в суд на платформодержателей.

Після цього Apple пригрозила видалити акаунт розробника Epic Games і відрізати компанію від Apple Developer Program.

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Все по темі:

Apple, App Store, Epic Games, Fortnite.

Автор:

Телеграф
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