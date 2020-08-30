Популярна модель Xiaomi змогла пережити падіння з 8 поверху

Xiaomi Redmi Note 8 вижив і продовжив працювати після падіння з величезної висоти в басейн.

Власник однієї з найбільш популярної бюджетної моделі Xiaomi - Redmi Note 8 розповів про цікавий випадок, трапитися з його гаджетом.

Користувач розповів, що випадково впустив з 8-поверхової будівлі. Крім того, гаджет влетів прямо в басейн.

Чоловік уже налаштувався попрощатися зі своїм смартфоном, проте після всього, що сталося несподівано для всіх Redmi Note 8 продовжував працювати.

Звичайно, вигляд у гаджета залишає бажати кращого: екран весь покритий тріщинами, задня панель заклеєна скотчем, корпус вигнувся, в камеру потрапила вода. Але при цьому він продовжує працювати: сенсорний дисплей відповідає належним чином, акумулятор заряджається.

Ця історію передали главі Xiaomi Лей Цзюню (Lei Jun), який в черговий раз вказав на високий рівень якості Redmi Note 8.