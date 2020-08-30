Американці працюють над супердовговічними батареями з ядерних відходів

Американська компанія анонсувала супердовговічні акумулятори. Смартфон, який не потрібно заряджати протягом всього терміну служби, може скоро стати реальністю.

Батарея мобільного телефону, що працює дев'ять років від однієї зарядки; автомобільний акумулятор зі столітнім терміном служби; кардіостимулятор, розрахований на кілька тисяч років роботи - як заявляє каліфорнійська компанія NDB, в подібних приладах немає нічого фантастичного. Втілити все це в життя можна за допомогою нової технології виробництва наноалмазних батарей, розробленої інженерами фірми.

Ядерні відходи - серйозна проблема для сучасного світу. Вони надзвичайно токсичні, а провести їх безпечну утилізацію дуже складно і дорого. У NDB стверджують, що з частини цих відходів - графітових стрижнів з ядерних реакторів - цілком можна отримати користь.

Для цього матеріал стрижнів очищається до отримання чистого ізотопу вуглецю-14, а потім під тиском перетворюється в наноалмази. Потім радіоактивний алмазний шар покривається нерадіоактивним вуглецем-12, отриманим в лабораторії. Наноалмази в такій системі працюють як напівпровідник і тепловідвід, а вуглець-12 виконує роль захисного покриття.

В одному акумуляторному елементі кілька наноалмазних шарів комбінуються з інтегральною схемою і суперконденсатором для зберігання і миттєвого розподілу заряду. Як стверджують в NDB, такий елемент може бути масштабований під будь-який стандарт і типорозмір акумуляторів.

За словами розробників, незважаючи на те, що для виробництва таких наноалмазних батарей планують використовувати небезпечні відходи, рівні випромінювання пристроїв будуть менше рівнів випромінювання людського тіла. А вартість таких елементів живлення буде порівнянна з літій-іонними батареями аналогічної потужності.

Компанія ще не випустила прототип, але заявляє, що у неї є докази працездатності концепції. «Уявіть собі таке в iPhone, - говорить директор зі стратегічного розвитку NDB Ніл Найкер. - Уявіть собі світ, в якому вам взагалі не доведеться заряджати смартфон протягом дня, протягом тижня, місяця ... Ось чого ми можемо досягти з такими технологіями ».

Заяви компанії були сприйняли з обережним скептицизмом в технічних колах. «NDB говорить про запропоновані версіях осередки з низьким і високим енергоспоживанням, але до тих пір, поки ми не побачимо вихідні параметри [пристрою], <...> це просто слова і не більше», - пише публіцист видання New Atlas Лоз Блайн. А Стівен Новела в своєму блозі порталі Neurologica нагадує, що у схожих прототипів, заснованих на ядерній енергії, «щільність енергії надзвичайно мала, набагато нижче, ніж у хімічних батарей на кшталт літій-іонних».

Щоб дізнатися, які будуть реальні параметри наноалмазних батарей, доведеться почекати. На створення першого робочого зразка, за словами розробників, буде потрібно близько двох років.

Раніше ми писали про те, що Японія спустила на воду субмарину c літій-іонними акумуляторами, а вчені з Університету Х'юстона створили гібридний пристрій, який здатний не тільки вловлювати, але і зберігати сонячну енергію