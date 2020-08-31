ЗМІ: Electronic Arts перевипустить трилогію Mass Effect

Electronic Arts планує оновити трилогію Mass Effect, і порадує фанатів всесвіту вже в жовтні.

Якщо вірити журналісту GamesBeat Джеффу Граббе, який вже не перший раз розкриває плани розробників до офіційного анонса, то EA планує перевидати трилогію Mass Effect в жовтні, але плани можуть змінитися через коронавируса.

"З минулого тижня і до сьогодні я точно знаю, що план полягав у тому, щоб оголосити про це (ремастера Mass Effect, - ред.) На початку жовтня, а реліз - в кінці жовтня. Так що хороші новини. Можуть бути і погані новини. Це 2020 рік і, можливо, дата релізу може прослизнути далі ", - говорить Грабб.

Журналіст також уточнив, що фанатам варто чекати не ремейк, а здебільшого поліпшені версії.

За словами джерела, попросять за ремастера трилогії Mass Effect близько $ 60, але поки не відомо, чи дозволять купити кожну частину окремо, як це зробила 2K з Mafia.