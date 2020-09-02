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Нове доповнення до Past of Exile: Heist - трейлер (Відео)

Нове доповнення до Past of Exile: Heist - трейлер (Відео)
Оновлено 20:34 Сьогодні Телеграф gagadget.com Фото: Twitter
Гравцеві спочатку доведеться зібрати команду і спланувати справу, а потім непомітно пробратися до мети.

Щоб відчути себе грабіжником тепер не обов'язково заходити в GTA Online або PayDay, і своє бачення представили розробники Path of Exile.

У доповненні Heist в Past of Exile з'явиться режим з пограбуваннями, де гравцеві спочатку доведеться зібрати команду і спланувати справу, а потім непомітно пробратися до мети. Для початку доведеться вибити з монстрів спеціальний Лут, який стане пропуском в Розбійницьку гавань.

У новій локації гравці знайдуть спільників з особливими навичками, які допоможу зламати замки, перебратися через перешкоди, відбиватися від варти і так далі. Членам по команді можна видавати артефакти для поліпшення здібностей, а також тренувати їх.

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Під час самого пограбування доведеться діяти обережно і за планом. Помилка обернеться тривогою і зльотом всіх стражників на місце події. Якщо персонажів зловлять, то доведеться попрощатися з краденим. У разі успіху гравець заробить унікальні нагороди і артефакти.

Вийде Past of Exile: Heist вже 18 вересня на PC, а 23 вересня добереться до PlayStation 4 і Xbox One.

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Ігри, Past of Exile: Heist, Past of Exile.

Автор:

Телеграф
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