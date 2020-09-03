Смартфон Nokia 2.1 отримав нову прошивку - оновлення Android 10

Компанія HMD Global, як і обіцяла, випустила друге велике оновлення ПЗ для смартфона Nokia 2.1.

Апарат почав отримувати прошивку Android 10 (Go Edition). Її вже поширюють хвилями на пристрої по всьому світу.

З нововведень в систему додали функцію Smart Reply, темну тему інтерфейсу, новий метод шифрування даних Google Adiantum, а також поліпшену багатозадачність і актуальний патч безпеки.

Android 10 (Go edition) rollout for Nokia 2.1 starts today. Check here for more details and the availability in different countries - https://t.co/fbyk98TNCP pic.twitter.com/dKpewa5lAw — Nokia Mobile (@NokiaMobile) September 2, 2020

Нагадаємо, Nokia 2.1 - це ультрабюджетний смартфон з 5.5-дюймовим HD-дисплеєм, чіпом Snapdragon 425, 1 ГБ оперативної пам'яті і 8 ГБ ПЗУ. У пристрої встановлений акумулятор на 4000 мАг, роз'єм для навушників, 8-мегапіксельна основна камера і 5-мегапіксельна фронтальна.