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Смартфон Nokia 2.1 отримав нову прошивку - оновлення Android 10

Смартфон Nokia 2.1 отримав нову прошивку - оновлення Android 10
09:35 Сьогодні Телеграф Фото: twitter
Компанія HMD Global, як і обіцяла, випустила друге велике оновлення ПЗ для смартфона Nokia 2.1.

Апарат почав отримувати прошивку Android 10 (Go Edition). Її вже поширюють хвилями на пристрої по всьому світу.

З нововведень в систему додали функцію Smart Reply, темну тему інтерфейсу, новий метод шифрування даних Google Adiantum, а також поліпшену багатозадачність і актуальний патч безпеки.

 

Нагадаємо, Nokia 2.1 - це ультрабюджетний смартфон з 5.5-дюймовим HD-дисплеєм, чіпом Snapdragon 425, 1 ГБ оперативної пам'яті і 8 ГБ ПЗУ. У пристрої встановлений акумулятор на 4000 мАг, роз'єм для навушників, 8-мегапіксельна основна камера і 5-мегапіксельна фронтальна.

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Все по темі:

HMD Global, Android 10, Nokia 2.1.

Автор:

Телеграф
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