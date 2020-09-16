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Смарт-годинник Apple Watch SE: "Поєднує в собі елементи дизайну Series 6 з найбільш важливими функціями Apple Watch" (Фото)

Смарт-годинник Apple Watch SE: "Поєднує в собі елементи дизайну Series 6 з найбільш важливими функціями Apple Watch" (Фото)
Оновлено 17:14 Сьогодні Телеграф Фото: Twitter
Мабуть, Apple так сподобалася популярність iPhone SE, що на сьогоднішній презентації компанія представила нові "розумні" годинник Apple Watch SE.

По суті, це наступник Apple Watch Series 3, який отримав деякі функції нових Apple Watch Series 6, але варто при цьому не так дорого. "Apple Watch SE поєднує в собі елементи дизайну Series 6 з найбільш важливими функціями Apple Watch, і все це за більш доступною ціною", - пояснив Джефф Вільямс, головний операційний директор Apple.

Apple Watch SE

За словами виробника, тут використовується Retina-дисплей, який на 30% більше, ніж у третього покоління. Доступні розміри 40 і 44 мм і версії з Bluetooth і LTE.

Apple Watch SE

У годиннику використовується система S5 System in Package (SiP) і двоядерний процесор, тому продуктивність в 2 рази більше, ніж у Apple Watch Series 3. Працює гаджет під управлінням нової watchOS 7.

Apple показала нову версію розумних годин Watch Series 6 (Фото)
Always On Display і датчика вимірювання рівня кисню в крові, як у Apple Watch Series 6, у Watch SE, на жаль, немає, зате є вбудований компас, акселерометр, гіроскоп, моніторинг сну, виявлення падінь (на випадок, якщо людина втратила свідомість) , визначення висоти, динамік, мікрофон і можливість екстрених викликів.

Apple Watch SE

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Apple Watch SE надійдуть у продаж в п'ятницю з цінником від $ 279, а попередні замовлення стартують вже сьогодні. Вони сумісні з усіма ремінцями інших Apple Watch.

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Apple, Презентация, Apple Watch SE.

Автор:

Телеграф
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