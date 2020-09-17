Hogwarts Legacy: всесвіт "Гаррі Поттера" отримає нову гру (Відео)

Warner Bros. анонсувала RPG по "Гаррі Поттеру" - Hogwarts Legacy. Реліз відбудеться в 2021 році.

Проектом займається Avalanche Software (не плутати з авторами Just Cause).

Дія гри буде розгортатися в 1800-х роках в знаменитій школі чаклунства - Гоґвортс.

Гравець візьме на себе роль учня, який володіє незвичайною здатністю сприймати й освоювати давню магію. Йому належить вирішити - приховувати цей секрет або ж піддатися спокусі більш зловісною магії, яка може знищити весь чарівний світ.

У Hogwarts Legacy можна буде налаштовувати зовнішність свого персонажа, створювати зілля, вивчати нові заклинання, відкривати нових фантастичних звірів, зустрічати союзників, боротися з темними чарівниками і покращувати здатності.

У грі будуть як знайомі, так і нові локації, які можна буде досліджувати.

Реліз Hogwarts Legacy відбудеться в 2021 році. Гра вийде на PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series і ПК.