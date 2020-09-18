У NASA визначилися з датою запуску ракети-носія Antares

NASA оголосила дату наступного запуску українсько-американської ракети Antares.

Запуск українсько-американської ракети-носія Antares корпорації Northrop Grumman відбудеться 30 вересня. Про це повідомляється на сайті Національного управління з аеронавтики і дослідженню космічного простору США (NASA).

Запуск ракети-носія заплановано на 5:27 за київським часом з космодрому Воллопс (штат Вірджинія).

За даними NASA, Antares з космічним кораблем Cygnus повинен доставити на Міжнародну космічну станцію близько 3629 кг вантажу.

У липні стало відомо, що група працівників ДП "Конструкторське бюро" Південне "імені М.К. Янгеля" та НВП "Хартрон-Аркос" ЛТД перебувала в США в рамках підготовки до пуску ракети-носія корпорації Northrop Grumman Antares.

Нагадаємо, 15 лютого цього року з космодрому Воллопс успішно запустили українсько-американську ракету-носій Antares з космічним кораблем Cygnus. Це був тринадцятий пуск ракети-носія з космічним кораблем Cygnus корпорації Northrop Grumman до МКС в рамках програми NASA.