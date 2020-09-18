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П'ятниця, 18.09.2020
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Смартфон для обраних: OnePlus випустила ексклюзивну версію OnePlus 7T (Фото)

Смартфон для обраних: OnePlus випустила ексклюзивну версію OnePlus 7T (Фото)
Оновлено 18:23 Сьогодні Телеграф Фото: Twitter
Компанія OnePlus, з нагоди закінчення виробництва торішнього смартфона OnePlus 7T, анонсувала в Китаї його спеціальну версію.

Новинка отримала біле забарвлення Champagne White. Апарат вийшов лише в одному екземплярі, який показали в прямому ефірі.

Продавати такий смартфон не будуть. Замість цього його розіграють серед фанатів компанії.

Якщо говорити про характеристики, то вони нічим не відрізняються від базової моделі пристрою.

OnePlus 7T

У новинці встановлений такий же 6.55-дюймовий AMOLED-дисплей з частотою оновлення 90 Гц, процесор Qualcomm Snapdragon 855+, 8 Гб оперативної пам'яті, 256 ГБ ПЗУ, потрійна камера з головним модулем на 48 Мп і акумулятор на 3800 маг з фірмовою швидкою зарядкою WARP Charge на 30 Вт.

 

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Як повідомлялося раніше, смартфон OnePlus Nord отримав нову версію. Також, нещодавно журналісти з Android Central роздобули характеристики ще неанонсоване смартфона OnePlus 8T.

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Все по темі:

OnePlus, OnePlus 7T.

Автор:

Телеграф
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