Смартфон для обраних: OnePlus випустила ексклюзивну версію OnePlus 7T (Фото)

Компанія OnePlus, з нагоди закінчення виробництва торішнього смартфона OnePlus 7T, анонсувала в Китаї його спеціальну версію.

Новинка отримала біле забарвлення Champagne White. Апарат вийшов лише в одному екземплярі, який показали в прямому ефірі.

Продавати такий смартфон не будуть. Замість цього його розіграють серед фанатів компанії.

Якщо говорити про характеристики, то вони нічим не відрізняються від базової моделі пристрою.

У новинці встановлений такий же 6.55-дюймовий AMOLED-дисплей з частотою оновлення 90 Гц, процесор Qualcomm Snapdragon 855+, 8 Гб оперативної пам'яті, 256 ГБ ПЗУ, потрійна камера з головним модулем на 48 Мп і акумулятор на 3800 маг з фірмовою швидкою зарядкою WARP Charge на 30 Вт.

OnePlus announced OnePlus 7T Special Edition(same specs) with Champagne White Color in China#OnePlus #OnePlus7T pic.twitter.com/kmoNWMesIJ — OnePlus Club (@OnePlusClub) September 17, 2020

Як повідомлялося раніше, смартфон OnePlus Nord отримав нову версію. Також, нещодавно журналісти з Android Central роздобули характеристики ще неанонсоване смартфона OnePlus 8T.