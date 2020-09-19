Не боїться екстремальних температур і падінь: розкриті характеристики планшета Samsung Galaxy Tab Active 3

Швидше за все, Galaxy Tab Active 3 успадкує від попередників захист за стандартом MIL-STD 810.

Видання SamMobile розкрило характеристики нового захищеного планшета Samsung Galaxy Tab Active 3.

Отже, планшет отримає 8-дюймовий LCD дисплей з роздільною здатністю 1920 × 1200 пікселів, 5-мегапіксельну Фронталки і 13-мегапіксельну основну камеру.

Також обіцяють підтримку фірмового стилуса S Pen. Працювати новинка буде на платформі Exynos 9810 в зв'язці з 4 ГБ оперативної пам'яті і 64 або 128 ГБ сховища.

Також повідомляється про акумулятор ємністю 5050 мАг, Bluetooth 5.0 і операційній системі Android 10 з коробки. Будуть доступні версії з Wi-Fi і LTE.

Але характеристики в цій лінійці - не найголовніше. Швидше за все, Galaxy Tab Active 3 успадкує від попередників захист за стандартом MIL-STD 810, а це значить, що він не боїться екстремальних температур, ударів, падінь і надмірного тиску. Дата офіційного анонса поки невідома.

Як повідомлялося раніше, Samsung працює над новою лінійкою смартфонів. Йдеться про недорогий камерофон.