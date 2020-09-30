Microsoft звинуватила Росію в підтримці діяльності хакерів

Корпорація Microsoft звинуватила Росію, Іран, Китай і КНДР в підтримці хакерських угруповань.

Відповідні дані наводяться в доповіді по цифровій безпеки, опублікованому у вівторок на сайті компанії.

"Microsoft стежить за активністю з боку (хакерів), підтримуваних владою, з тим, щоб забезпечувати безпеку наших платформ, сервісів і клієнтів", - вказується в доповіді американської корпорації.

"У випадку, якщо клієнт стає мішенню або виявляється схильний до дій підтримуваних владою (хакерів), активність яких відстежує Microsoft, ми направляємо користувачеві повідомлення про атаку, санкціоновану на державному рівні (NSN, nation state notification)", - підкреслили в Microsoft.

Згідно з опублікованим документом, за останні два роки Microsoft направила клієнтам в цілому більше 13 тис. Таких повідомлень.

"У процентному співвідношенні найбільше число повідомлень NSN стосувалися дій, що виходять з Росії, а також Ірану, Китаю, Північної Кореї та інших країн", - йдеться в доповіді Microsoft.

Раніше Microsoft також виступила з твердженням, що хакери з Росії, Ірану і Китаю причетні до кібератаки на людей і організації, що мають відношення до майбутніх виборів президента в США.