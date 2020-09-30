День статуеток такси, що хитається головою: Google випустив новий дудл

Сьогоднішній інтерактивний дудл присвячений культовій ляльці-собаці Weiner з хиткою, підпружиненною головою, яка з'явилася в Німеччині.

Порода собак такса користувалася в Німеччині великою популярністю, тому стала одним із німецьких символів. Перша згадка про породу відноситься до цієї дати в 1723 році, коли вона була включена в книгу Йоганна Фрідріха фон Флеммінга "Der vollkommene teutsche Jäger" ( "Повний німецький мисливець").

Не дивно, що саме в Німеччині в 1970-х роках і з'явилися перші автомобільні іграшки-собаки - "вакельдакелі" ( " такса, що коливається " з німецького). Тепер же, такса з головою що хитається - улюблений автомобільний аксесуар.

Інтерактивний дудл від Google зображує таксу, яка киває і виляє на передній панелі автомобіля, на тлі красивих пейзажів і пагорбів Німеччини. Коли ви переміщаєте мишку, очі такси стежать за вашим курсором, цим собака показує свою прихильність. А якщо ви трохи проігноруєте іграшку, такса стане сумною і в кінці кінців кивне, поки ви не торкнетеся її знову.

Wackeldackel - це не тільки свято культової німецької породи собак, але і приклад німецького мистецтва.