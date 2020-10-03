NASA успішно запустила в космос українсько-американську ракету Antares

У ніч на суботу 3 жовтня в США відбувся успішний запуск ракети Antares, зібраного за участю фахівців українського КБ Південне.

Пуск був здійснений в 4:16 за київським часом з космодрому на острові Уоллопс, штат Вірджинія. Вантажний апарат Cygnus направляється до Міжнародної космічної станції з близько 3,6 тоннами вантажу.

Про це інформує на своїй сторінці в фейсбук українське конструкторське бюро "Південне", а також - NASA.

Друзі, сьогодні відбувся вже третій в цьому році успішний пуск ракети-носія, створеної за участю підприємств космічної галузі України! - йдеться в повідомленні українського КБ.

Відео запуску:

Основна конструкція першого ступеня ракети-носія розроблена українським конструкторським бюро "Південне" і виготовляється на "Південному машинобудівному заводі імені Макарова" у співпраці з низкою українських компаній.

Як додали в посольстві України в США, для своєчасної підготовки ракети до запуску в квітні цього року в США прибула команда фахівців з українських космічних підприємств.

На космодромі під час запуску ракети перебував посол України в США Володимир Єльченко.

#Україна підтверджує свій статус надійного партнера #США у галузі дослідження космосу. Сьогодні доказом цьому став черговий запуск ракети-носія “Антарес” - проєкт, над яким вже декілька років спільно працюють америк. та укр. космічні підприємства. https://t.co/OK8JJf374j pic.twitter.com/7ahS7vdUKN — UKR Embassy in USA (@UKRintheUSA) October 3, 2020

"Україна підтверджує свій статус надійного партнера США в галузі дослідження космосу", - відзначили в посольстві.