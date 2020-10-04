День вчителя: Google привітав зі святом барвистим дудлом

Сьогоднішнім дудлом Google нагадує українцям, наскільки важлива професія вчителя, день якого відзначається в першу неділю жовтня, тобто сьогодні.
Відзначається, що цей дудл бачать тільки жителі України і Латвії.
Одночасно з Україною день вчителя святкують в Білорусі, Казахстані та вищезгаданій Латвії. День вчителя в Азербайджані, Киргизстані, Вірменії, Росії відзначається в жовтні.
Історія свята:
Сама ідея святкувати дня педагога зародилася в XIX столітті - тоді в різних країнах з'явилася традиція присвячувати свята видатним діячам освіти. Офіційне свято Всесвітній день вчителя з'явилося в 1994 році, воно було введено ЮНЕСКО і святкується 5 жовтня. Воно входить в систему всесвітніх і міжнародних днів ООН. При цьому в республіках СРСР день вчителя відзначався вже з 1965 року.