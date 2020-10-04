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День вчителя: Google привітав зі святом барвистим дудлом

День вчителя: Google привітав зі святом барвистим дудлом
07:45 Сьогодні Телеграф
4 жовтня Україна відзначає професійне свято працівників всіх галузей освіти. До Дня вчителя, який відзначається в першу неділю жовтня, Google випустив святковий дудл.

Сьогоднішнім дудлом Google нагадує українцям, наскільки важлива професія вчителя, день якого відзначається в першу неділю жовтня, тобто сьогодні.

Відзначається, що цей дудл бачать тільки жителі України і Латвії.

Одночасно з Україною день вчителя святкують в Білорусі, Казахстані та вищезгаданій Латвії. День вчителя в Азербайджані, Киргизстані, Вірменії, Росії відзначається в жовтні.

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Історія свята:

Сама ідея святкувати дня педагога зародилася в XIX столітті - тоді в різних країнах з'явилася традиція присвячувати свята видатним діячам освіти. Офіційне свято Всесвітній день вчителя з'явилося в 1994 році, воно було введено ЮНЕСКО і святкується 5 жовтня. Воно входить в систему всесвітніх і міжнародних днів ООН. При цьому в республіках СРСР день вчителя відзначався вже з 1965 року.

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Google, Дудл, Гугл дудл, День вчителя.

Автор:

Телеграф
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