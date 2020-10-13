В Apple показали, яким буде iPhone 12 (фото, відео)

Ціни на нові гаджети стартують від 699 доларів або 20 тисяч гривень.

У вівторок, 13 жовтня, корпорація Apple презентує новий iPhone 12.

Презентація новинки почалася о 20:00 за Києвом.

Відзначається, що iPhone 12 буде підтримувати 5G і вийде в нових кольорах. У комплекті до нього не буде йти блок живлення, але до нього випустять багато нових чохлів та інших аксесуарів з підтримкою MagSafe.

Дивіться, яким він буде, на фото:

Як виглядає новий iPhone 12

iPhone 12 mini має 5,4-дюймовий дисплей:

Вартість продажу iPhone 12 в США складе $ 799 (22,6 тисяч гривень), в той час як ціна iPhone 12 mini - $ 699 (майже 20 тисяч гривень).

Також сьогодні очікується презентація та інших новинок: iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max, колонку HomePod mini і станції підзарядки MagSafe.

Дивіться на відео онлайн-презентацію нового айфона:

Як повідомляв "Телеграф", недавно Apple вже представила кілька новинок: смарт-годинник Apple Watch SE і Apple Watch Series 6, а також планшети iPad Air 4 і iPad 8