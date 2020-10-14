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У скільки українцям обійдуться нові iPhone 12

У скільки українцям обійдуться нові iPhone 12
10:53 Сьогодні Телеграф gagadget
Увечері 13 жовтня Apple показала чотири нові моделі смартфонів. У мережі з'явилася інформація про те, скільки доведеться викласти за новинки українським покупцям.

В ході презентації компанія Apple показала відразу чотири нові моделі смартфонів: iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro і iPhone 12 Pro Max.

При тому цінники на нові моделі для США були вказані відразу. Як і передбачалося, ціни для України виявилися злегка вище.

Незважаючи на те, що ніякої інформації про терміни поставки новинок на вітчизняний ринок поки ще не озвучено, мережа магазинів Алло назвала можливу вартість смартфонів в Україні.

Так за iPhone 12 mini з 5,4-дюймовим дисплеєм і подвійний камерою доведеться викласти від 22 999 гривень.

Новий iPhone 12 з 6,1-дюймовим дисплеєм і подвійний камерою обійдеться в суму від 25 999 гривень

iPhone 12 Pro з 6,1-дюймовим дисплеєм і потрійний камерою (+ датчик LiDAR) - від 36 999 гривень

iPhone 12 Pro Max з 6,7-дюймовим дисплеєм і потрійний камерою (+ датчик LiDAR) - від 41 999 гривень

Нагадаємо, 13 жовтня Apple представила чотири моделі iPhone 12. Всі вони отримали потужний процесор Apple A14 Bionic і стали першими смартфонами компанії з підтримкою 5G.

Компанія залишила в стандартній комплектації тільки кабель і сам смартфон, отже аксесуари на зразок навушників і адаптерів живлення доведеться докуповувати окремо.

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Все по темі:

Apple, iPhone 12.

Автор:

Телеграф
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