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Вівторок, 20.10.2020
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Освоєння Місяця: Nokia побудує 4G-мережу на природному супутнику Землі

Освоєння Місяця: Nokia побудує 4G-мережу на природному супутнику Землі
09:55 Сьогодні Телеграф AP Фото: Twitter
НАСА використовує апаратуру Nokia для створення першої мережі стільникового зв'язку на Місяці.

Фінський виробник телекомунікаційного устаткування заявив в понеділок, що його підрозділ Nokia Bell Labs побудує систему зв'язку, яка буде розгорнута на місячному посадковому модулі на поверхні Місяця в кінці 2022 року.

НАСА виділило 370 мільйонів доларів 14 компаніям на закупівлю технологій і обладнання для програми Artemis. Її мета - забезпечити довгострокову присутність людини на Місяці.

Мережа Nokia повинна забезпечити забезпечити астронавтам можливість для виконання завдань з управління місяцеходами і навігації в реальному часі.

Обладнання включає в себе базову станцію, антени і програмне забезпечення. Воно спроектовано таким чином, щоб витримувати навантаження під час запуску і посадки на Місяць, а також екстремальні умови в космосі.

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"Надійні, відмовостійкі і високопродуктивні комунікаційні мережі матимуть ключове значення для підтримки стійкого присутності людини на поверхні Місяця", - сказав технічний директор Nokia Маркус Велдон.

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Все по темі:

НАСА, Nokia, 4G, Місяць, Artemis.

Автор:

Телеграф
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