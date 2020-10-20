Освоєння Місяця: Nokia побудує 4G-мережу на природному супутнику Землі

НАСА використовує апаратуру Nokia для створення першої мережі стільникового зв'язку на Місяці.

Фінський виробник телекомунікаційного устаткування заявив в понеділок, що його підрозділ Nokia Bell Labs побудує систему зв'язку, яка буде розгорнута на місячному посадковому модулі на поверхні Місяця в кінці 2022 року.

НАСА виділило 370 мільйонів доларів 14 компаніям на закупівлю технологій і обладнання для програми Artemis. Її мета - забезпечити довгострокову присутність людини на Місяці.

Мережа Nokia повинна забезпечити забезпечити астронавтам можливість для виконання завдань з управління місяцеходами і навігації в реальному часі.

Обладнання включає в себе базову станцію, антени і програмне забезпечення. Воно спроектовано таким чином, щоб витримувати навантаження під час запуску і посадки на Місяць, а також екстремальні умови в космосі.

"Надійні, відмовостійкі і високопродуктивні комунікаційні мережі матимуть ключове значення для підтримки стійкого присутності людини на поверхні Місяця", - сказав технічний директор Nokia Маркус Велдон.