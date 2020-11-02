Розкрито перші деталі про iPhone 13

Не встиг iPhone 12 зійти на прилавки магазинів, як в мережі вже з'явилися подробиці про наступний смартфон компанії Apple - iPhone 13, який вийде у світ восени 2021 року.

Інсайдери заявляють, що компанія вже створила перший прототип майбутнього смартфона. За своїм зовнішнім виглядом він буде аналогічний iPhone 12, тобто отримає гладку металеву пластину по всьому периметру екрану.

Також, повідомляється, що смартфон отримає екран з частотою оновлення зображення 120 Гц, і не матиме сканера відбитків пальців під поверхнею екрана. Про відбиток - це ще не точно, адже смартфон знаходиться тільки в стадії розробки.

Новий iPhone порадує користувачів об'ємом пам'яті в 1 ТБ, що є в два рази більше нинішнього максимуму. Є припущення, що збільшення пам'яті пов'язано з також новою можливістю айфонів - запису відео 8К.

Раніше, «Телеграф» розповідав про те, коли стартують продажі iPhone 12 в Україні.