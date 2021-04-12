Майже 140 запусків ракет і 15 підприємств: якою історією може похвалитися українська космонавтика (інфографіка)

Попри те, що з часів СРСР космічна галузь в країні майже не розвивалася, Україна встигла запустити майже 140 ракет в космос, а 15 підприємств і досі працюють в даній сфері.
Про це йдеться в статті "Телеграфа".
"Не дивлячись на те, що популярні успіхи українців у космосі залишилися в минулому, безліч відкриттів кораблебудівників Сергія Корольова і Валентина Глушка перевершити ніхто не зміг. Саме вони заклали фундамент не тільки радянської, а й світової космічної галузі", - йдеться в матеріалі.
Автор нагадав, що першим українцем, який побував в космосі, був Павло Попович, який керував апаратом "Восток-4" в серпні 1962 року. Незалежність принесла Україні нового космонавта - Леоніда Каденюка, який полетів у складі місії США в 1997 році.
"Крім людей Україна запускала на орбіту і штучні супутники. Наприклад, КБ "Південне" створило проєкти на більш ніж 400 апаратів, велику частину з яких було запущено в радянські часи", - сказано в статті.
Що ж стосується української космонавтики в період незалежності, то її можна виразити в таких цифрах:
Нагадаємо, що найпопулярнішими супутниками в незалежній Україні були "Січ", ракетоносії "Маяк", "Зеніт", "Дніпро", "Циклон", проекти "Океан-О", "Мікрон", АУОС і інші, які проектували в СРСР . За минулі 30 років ця галузь майже не змінювалася, зберігши радянський вигляд. Це дозволило зберегти безліч предметів спадщини СРСР, але також заважало розвитку.