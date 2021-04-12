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Понеділок, 12.04.2021
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Майже 140 запусків ракет і 15 підприємств: якою історією може похвалитися українська космонавтика (інфографіка)

Майже 140 запусків ракет і 15 підприємств: якою історією може похвалитися українська космонавтика (інфографіка)
10:35 Сьогодні Телеграф

Попри те, що з часів СРСР космічна галузь в країні майже не розвивалася, Україна встигла запустити майже 140 ракет в космос, а 15 підприємств і досі працюють в даній сфері.

Про це йдеться в статті "Телеграфа".

"Не дивлячись на те, що популярні успіхи українців у космосі залишилися в минулому, безліч відкриттів кораблебудівників Сергія Корольова і Валентина Глушка перевершити ніхто не зміг. Саме вони заклали фундамент не тільки радянської, а й світової космічної галузі", - йдеться в матеріалі.

Автор нагадав, що першим українцем, який побував в космосі, був Павло Попович, який керував апаратом "Восток-4" в серпні 1962 року. Незалежність принесла Україні нового космонавта - Леоніда Каденюка, який полетів у складі місії США в 1997 році.

"Крім людей Україна запускала на орбіту і штучні супутники. Наприклад, КБ "Південне" створило проєкти на більш ніж 400 апаратів, велику частину з яких було запущено в радянські часи", - сказано в статті.

Що ж стосується української космонавтики в період незалежності, то її можна виразити в таких цифрах:

  • 138 ракетоносіїв з 1991 по 2020,
  • 2,7 млн грн - прибуток космічної галузі у 2020,
  • 30 країн закуповували обладнання у 2020,
  • близько 16 тисяч осіб працюють в космічній галузі,
  • 12 міжнародних проєктів та місій за минулий рік,
  • 15 підприємств працюють в космічній індустрії.

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Нагадаємо, що найпопулярнішими супутниками в незалежній Україні були "Січ", ракетоносії "Маяк", "Зеніт", "Дніпро", "Циклон", проекти "Океан-О", "Мікрон", АУОС і інші, які проектували в СРСР . За минулі 30 років ця галузь майже не змінювалася, зберігши радянський вигляд. Це дозволило зберегти безліч предметів спадщини СРСР, але також заважало розвитку.

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Дмитро Неділько
Автор: Дмитро Неділько Редактор стрічки новин
Перегляди: 64

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Космос, Космонавтика.
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