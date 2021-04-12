Стартапер про українську космонавтику: "Іншим країнам знадобляться десятиліття, щоб отримати те, що у нас вже є"

Україні не варто наздоганяти інші країни у космічній гонці, а потрібно рухатися на крок попереду і розробити важкий комерційний ракетоносій.

Таку думку в коментарі "Телеграфу" озвучив глава проекту Space Hub Максим Ткаченко.

За його словами, вже неможливо наздогнати інші країни в космічній галузі, але можна йти попереду всіх. Проект президента Володимира Зеленського, розробити полегшений ракетоносій до 2025 року, який він поставив перед КБ "Південне" не надто відповідає нинішнім тенденціям галузі.

Україні не потрібні легкі ракетоносії, а потрібні важкі, оскільки на них є попит, і приватний сектор освоює Місяць і Марс. При цьому, ніхто інший не розробляє для цього ракетоносіїв, тільки Space X і РФ.

Ракети легкого класу можуть тільки доставляти апарати на низьку орбіту, тому на ринку їх безліч. Але вже зовсім скоро бізнесу потрібні великі ракетоносії, які доставлять вантаж на далеку орбіту. Іншим країнам потрібні будуть роки, щоб розробити "то, що у нас є зараз", - зазначив Ткаченко кажучи про ракетоносії "Зеніт". Він упевнений, що апарату просто потрібна була модернізація.

Детальніше на цю тему читайте в спецпроекті "Телеграфа": Україна в космосі - що потрібно знати про космічної галузі у 2021 році.