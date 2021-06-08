Apple випускає iOS 15, яка "полегшить наше життя": якими фішками здивує нова операційка

Найближчим часом компанія Apple обіцяє своїм користувачам випустити iOS 15 з новими функціями, які мають допомогти користувачам адаптуватися до життя і роботи за межами домівки після довгого карантину.

Які саме функції маються на увазі і на що ще зроблено акцент при розробці нового ПО розповідається в статті на сайті CNN. "Телеграф" пропонує ознайомитися з перекладом цього матеріалу.

У понеділок, 7 червня, компанія Apple почала свою щорічну конференцію розробників з представлення нових функцій iOS 15, які полегшують наше життя під час виходу з пандемії, включаючи поновлення відеодзвінків в FaceTime і цифрових ключів в Apple Wallet.

У додатку FaceTime компанія Apple (AAPL) пропонує нові можливості, що дозволяють користувачам разом дивитися фільми або слухати музику під час розмови. Він також представляє новий вид сітки, щоб краще транслювати кожну особу під час виклику. Користувачі Android і Windows тепер також зможуть приєднуватися до дзвінків FaceTime.

"Ми всі помітили, що використовуємо відеодзвінки практично для всього", - сказав Крейг Федеріго, старший віце-президент Apple з питань розробки програмного забезпечення, під час віртуальної презентації та програмної доповіді в понеділок.

Apple також представляє оновлення свого мобільного гаманця, які дозволять користувачам за допомогою цифрових ключів в додатку розблокувати все, від будинку до номера в готелі.

"Ви ніколи не виходите з дому без ключів, тому ми продовжуємо додавати ключі в гаманець і робити їх краще", - сказала Дженніфер Бейлі, віце-президент з інтернет-послуг і Apple Pay, розказуючи про недавні доповнення, такі як ключі від машини для розблокування автомобіля з вашого iPhone. BMW і інші автовиробники будуть поставляти автомобілі з цією функцією, починаючи з кінця цього року, заявила вона.

Компанія також зробить можливим зберігати посвідчення особи в Apple Wallet. Починаючи з цієї осені, користувачі зможуть сканувати свої водійські права або посвідчення особи в додаток-гаманець - в державах-учасницях - де вони будуть зберігатися в зашифрованому вигляді. Бейлі сказав, що Apple працює з Управлінням транспортної безпеки (TSA), щоб використовувати це цифрове посвідчення особи на контрольно-пропускних пунктах аеропорту.

Про ці функції було оголошено під час виступу на щорічній Всесвітній конференції розробників Apple, багатоденному заході, на якому зазвичай дізнаються багато новин про програмне забезпечення. iOS 15 буде доступна широкому загалу восени.

Apple буде продовжувати орієнтуватися на користувачів і розробників

Як і багато інших технологічних компаній, Apple та її продукти стали ще більш важливими в нашому житті під час пандемії, оскільки незліченна кількість сімей були змушені більше часу проводити перед екранами своїх пристроїв. Заяви Apple в понеділок натякають на те, що компанія сподівається залишитися ключовою частиною нашого життя, навіть якщо багато людей відновлять роботу і спілкування поза домом.

Для людей, які як і раніше часто залишаються прикутими до своїх екранів, Apple представила нову функцію iOS під назвою "Focus", яка дозволить користувачам вибирати, які типи повідомлень вони хочуть отримувати і від кого в певний час дня. Наприклад, користувач може встановити свій телефон в "робочий" режим і вибрати отримання повідомлень тільки від колег, електронних листів і повідомлень Slack. Коли інші повідомлення відключені, користувачі можуть встановити автоматичну відповідь на всі повідомлення з проханням не турбувати.

"З функцією "Focus" ви можете виділяти час в своєму дні для роботи і для особистого життя", - сказав старший віце-президент Apple Федеріго.

У iMessage Apple хоче спростити користувачам відстеження відправлених їм фотографій, посилань і іншого контенту. Додатки, в тому числі "Photos", "Safari" і "Apple Music", тепер включатимуть "загальну для вас папку", щоб виділяти контент, відправлений через повідомлення.

Крім нових гаджетів і впровадження iOS 15, Всесвітня конференція розробників (WWDC) також дає Apple можливість звернутися до товариства розробників в розпал двох недавніх великих суперечок з творцями додатків – неоднозначною судовою тяганиною з Epic Games, творцем Fortnite, через збори Apple в App Store і конфлікту з Facebook (FB) через нову політику конфіденційності Apple по відстеженню додатків.

Компанія нагадала розробникам, що зараз App Store відвідують 600 мільйонів користувачів щотижня з 175 країн і регіонів, і повідомила, що з моменту запуску App Store в 2008 році вона виплатила розробникам понад 230 мільярдів доларів.

Посилення конфіденційності

Як і очікувалося, компанія Apple подвоїла акцент на конфіденційності під час виступу.

"Ми вважаємо, що конфіденційність - це фундаментальне право людини", - сказав старший віце-президент Apple Федеріго, пославшись на нещодавно реалізовані функції, такі як маркування додатків. "Ми не думаємо, що вам потрібно йти на компроміс між відмінними функціями і конфіденційністю. Ми вважаємо, що ви заслуговуєте на те і на інше".

Компанія представила ряд нових функцій безпеки, в тому числі одну під назвою "захист конфіденційності пошти". Ця програма електронної пошти на пристроях Apple тепер буде приховувати IP-адреси користувачів і їх місце розташування, тому компанії, що відправляють електронні листи, не можуть зв'язати цю інформацію з іншими діями користувачів в Інтернеті. Крім того, відправники не можуть бачити, чи відкривають користувачі свою електронну пошту і коли вони це роблять.

Siri також отримує оновлення конфіденційності. Додаток віртуального помічника тепер буде обробляти звук прямо на вашому пристрої, а не відправляти команди на сервер, щоб зменшити турбування з приводу небажаного прослуховування звуку третіми сторонами. У 2019 році Apple вибачилася за те, що дозволила підрядникам слухати команди, які користувачі дають Siri. За словами керівників компанії Apple, ця зміна також прискорить час відгуку Siri.

Передплатники iCloud+ можуть скористатися додатковими новими функціями конфіденційності. Вони включають "приватний ретранслятор" Safari, який шифрує трафік, що виходить з пристрою користувача, тому ніякі треті сторони (включаючи Apple) не можуть перехопити і прочитати те, що вони шукають. А функція "приховати мою електронну пошту" дозволить передплатникам вводити випадково згенеровані адреси електронної пошти під час реєстрації облікового запису на новому веб-сайті, який буде пересилати повідомлення в їх поштову скриньку. Це зменшить кількість компаній, які мають доступ до прямих адрес електронної пошти користувачів.

Ці зміни конфіденційності, ймовірно, "викличуть подальше занепокоєння серед тих компаній, які залежать від відстеження даних користувачів для реклами і монетизації", - заявив в електронному листі Бен Вуд, головний аналітик CCS Insight.

Багатозадачність iPad і пошук втрачених навушників Airpods

Хоча в понеділок Apple не оголосила про нові апаратні засоби, вона представила оновлення програмного забезпечення для поновлення таких продуктів, як iPad і AirPods.

Оновлення iPad OS 15 спростять користувачам роботу в дорозі. Власники пристрою скоро зможуть розміщувати віджети серед додатків на своєму початковому екрані. Це можуть бути віджети для контактів або Apple TV, включаючи нові, більші формати, створені для дисплея iPad.

Нова функція "багатозадачності" на iPad дозволить користувачам працювати над двома програмами одночасно з використанням розділеного екрану і простого механізму прокрутки для перемикання між додатками в режимі розділеного перегляду.

Компанія також анонсувала загальносистемний переклад для iPad OS, а також для iOS і Mac OS. Користувачі можуть натиснути правою кнопкою миші текст в будь-якому додатку, включаючи текст, обраний на фотографії, і перекласти його. Функція автоматичного перекладу може слухати, коли ви розмовляєте з iPad, і перекладати вашу мову.

Apple також представила нову функцію AirPods, яка називається "активізація розмови", яка покликана допомогти людям з порушеннями слуху. Інструмент фокусує AirPods Pro користувача на людину, яка говорить перед ним, що спрощує чутність при розмові віч-на-віч. Це також може зменшити кількість стороннього шуму.

А користувачі зможуть знайти свої AirPods Pro і AirPods Max за допомогою Bluetooth-мережі Apple "Find My". Якщо користувачі думають, що їх зниклі AirPods десь поблизу, вони також можуть вибрати "відтворення звуку" в додатку "Find My", і AirPods відповість звуковим сигналом. Це дуже корисно, коли люди повертаються до життя поза домом.