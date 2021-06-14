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Понеділок, 14.06.2021
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S.T.A.L.K.E.R. 2 ще не вийшов, але вже потрапив в скандал: перший трейлер обурив українців (відео)

S.T.A.L.K.E.R. 2 ще не вийшов, але вже потрапив в скандал: перший трейлер обурив українців (відео)
Оновлено 16:35 Сьогодні Телеграф Фото: Твиттер

Компанія GSC Game World оприлюднила трейлер гри S.T.A.L.K.E.R. 2, однак користувачі мережі його не оцінили.

Вся справа в тому, що сам трейлер був представлений на російській мові, крім того фанати зачепилися за офіційну назву "Heart of Chernobyl", мовляв для транслітерації було взято російське назва "Чернобыль", а не українське "Чорнобиль". Таким чином, на думку користувачів мережі, у гравців виникне враження, що гру розробляла російська студія, а не українська.

Користувачі твіттер запустили навіть свій хештег #ChornobylNotChernobyl.

Очікується, що гра вийде 28 квітня 2022 року, чи буде в ній повноцінний український дубляж поки невідомо.

Як повідомлялося раніше, напередодні Ubisoft озвучила дату виходу гри Far Cry 6 і показала геймплейний трейлер.

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Геннадій Лубенець
Автор: Геннадій Лубенець Редактор стрічки новин
Перегляди: 109

Все по темі:

S.T.A.L.K.E.R. 2, Ігри, Українська мова.
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