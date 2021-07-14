У літаках Boeing знайшли новий дефект: подробиці

У лайнерах Boeing, які поки не розпродали авіакомпаніям, виявили нову виробничу проблему.

За інформацією Федерального авіаційного управління США (FAA), дефекти знайшли в літаках концерну марки 787 Dreamliner. Про це повідомляє Reuters.

Відомо, що проблему виявили в носовій частині фюзеляжу деяких літаків Boeing цієї серії. Однак вони не були допущені до польотів і тільки проходили перевірки, перебуваючи в інвентарному списку непоставлених літаків компанії.

Зараз інженери вирішують, чи вносити правки в конструкції літаків 787 Dreamliner, які вже знаходяться в експлуатації.

Тим часом в Boeing, пише ЗМІ, дану проблему поки не коментують.

Нагадаємо, після НП рейсу з Денвера в Гонолулу пасажирським літаком Boeing 777 компанії United Airlines, коли у повітряного судна в польоті почав розпадатися правий двигун, корпорація Boeing рекомендувала призупинити польоти всіх літаків цього сімейства "777" з двигунами Pratt & Whitney PW4000-112 .