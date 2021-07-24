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Samsung розробив пристрій для відстеження неприємного запаху з рота

Samsung розробив пристрій для відстеження неприємного запаху з рота
02:29 Сьогодні Телеграф Ілюстрація

Маленький пристрій розміром з великий палець людини, який зможе аналізувати дихання і визначати його якість сконструювала міжнародна група вчених. Націлений він на сірководень, який викликає неприємний запах з рота.

Про це повідомляє Sci-News.

Винахід належить вченим з Кореї та США, зокрема лікарям Іль-Ду Кіму (Il-Doo Kim) з Корейського передового інституту науки та технологій і Как Намкуну (Kak Namkoong) з передового технологічного інституту Samsung.

Галітоз - неприємний запах з рота - це симптом багатьох захворювань. Серед них не тільки стоматологічні проблеми, але і хвороби шлунково-кишкового тракту, діабет, хвороби печінки та нирок. Щоб діагностувати галітоз якомога раніше, використовують моніторинг сірководню.

До винаходу вчених було потрібно дороге тестування в лабораторії. За допомогою нановолокон які реагують з сірководнем вчені об'єднали датчик газу з датчиками вологості, температури та тиску в невеликому прототипі. Він підходить для самодіагностики.

Результати обнадіюють - пристрій правильно розпізнав неприємний запах з рота в 86% випадків.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Китаї запрацювало безпілотне таксі. 

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Галина Михайлова
Автор: Галина Михайлова
Перегляди: 22

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США, Корея, Галитоз, Винахід, неприємний запах.
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