Samsung розробив пристрій для відстеження неприємного запаху з рота

Маленький пристрій розміром з великий палець людини, який зможе аналізувати дихання і визначати його якість сконструювала міжнародна група вчених. Націлений він на сірководень, який викликає неприємний запах з рота.

Про це повідомляє Sci-News.

Винахід належить вченим з Кореї та США, зокрема лікарям Іль-Ду Кіму (Il-Doo Kim) з Корейського передового інституту науки та технологій і Как Намкуну (Kak Namkoong) з передового технологічного інституту Samsung.

Галітоз - неприємний запах з рота - це симптом багатьох захворювань. Серед них не тільки стоматологічні проблеми, але і хвороби шлунково-кишкового тракту, діабет, хвороби печінки та нирок. Щоб діагностувати галітоз якомога раніше, використовують моніторинг сірководню.

До винаходу вчених було потрібно дороге тестування в лабораторії. За допомогою нановолокон які реагують з сірководнем вчені об'єднали датчик газу з датчиками вологості, температури та тиску в невеликому прототипі. Він підходить для самодіагностики.

Результати обнадіюють - пристрій правильно розпізнав неприємний запах з рота в 86% випадків.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Китаї запрацювало безпілотне таксі.