В Китае заработало беспилотное такси (видео)

В китайском мегаполисе Шэньчжэнь, расположенном неподалеку от Гонконга, начали работу 20 автомобилей такси, которые ездят без водителей.

Об этом сообщает китайское госагентство "Xinhua".

Услуги беспилотных пассажирских перевозок начала предоставлять китайская компания "DeepRoute".

Агентство пишет, что беспилотные автомобили обслуживают более 200 км дорог общественного пользования. Для них оборудовали около сотни точек посадки и высадки, которые привязаны к туристическим достопримечательностям и центрам вакцинации от коронавируса.

Газета "China Daily" в своем аккаунте в Twitter также опубликовало видео, которое демонстрирует работу беспилотного такси.

Residents in #Shenzhen can hail self-driving taxis free of charge from Monday. It is the first time that unmanned taxi service is provided in the city. How do the unmanned taxis work, exactly? Check out the video to find out! #SelfDriving pic.twitter.com/zzZ3qEJvL4

— China Daily Hong Kong (@CDHKedition) July 20, 2021