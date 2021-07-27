Ілон Маск і НАСА відправлять місію до супутника Юпітера: Для чого це потрібно?

Лабораторія реактивного руху НАСА (Національне управління з аеронавтики і дослідження космічного простору) в Південній Каліфорнії уклала з компанією SpaceX (Space Exploration Technologies Corp.) контракт на надання послуг із запуску першої місії з Землі для проведення докладних досліджень Європи, супутника Юпітера.

Недавня стаття на сайті "FoxBusiness" відкриває таємницю, навіщо це потрібно НАСА. "Телеграф" пропонує вам ознайомитися з перекладом цього матеріалу.

Місія "Europa Clipper" призначена на жовтень 2024 року і НАСА повідомило у п'ятницю, що космічний корабель буде запущено на ракеті "Falcon Heavy" з Космічного центру НАСА ім. Кеннеді у Флориді.

Сума контракту складає приблизно 178 млн доларів США.

Вчені з агентства досліджуватимуть, чи може крижаний місяць Юпітера, який за розміром дорівнює приблизно 90% нашого Місяця, створити умови, які підходять для життя.

Цей світ, вперше відкритий знаменитим астрономом Галілео Галілеєм, демонструє переконливі докази наявності океану солоної води під корою планети, який, як вважається, містить в два рази більше води, ніж океани Землі разом узяті.

НАСА вважає, що товщина крижаної оболонки Місяця складає від 10 до 15 миль, а глибина її внутрішнього океану оцінюється від 40 до 100 миль.

Місія відправить "Europa Clipper" на орбіту навколо Юпітера, щоб зробити близькі обльоти "Європи" по еліптичній орбіті. Набір наукових інструментів орбітального апарату допоможе виміряти глибину і солоність океану, а також товщину його крижаної оболонки, скласти геологічну карту і карту складу поверхні, зможе шукати струмені водяної пари, які можуть викидатися з кори поверхні супутника і підземних озер Європи, і зробити зображення його поверхні з високою роздільною здатністю.

Лабораторія реактивного руху відзначає, що розуміння населеності Європи допоможе астробіології краще зрозуміти, як розвивалося життя на Землі на відстані приблизно в 382 млн миль. Також це допоможе продовжити пошуки життя за межами Землі.

У той час як Лабораторія реактивного руху очолює розробку місії "Europa Clipper" в партнерстві з Лабораторією прикладної фізики Джонса Хопкінса в Лорел, штат Меріленд, для Управління наукових місій НАСА у Вашингтоні, програма запусків НАСА, що базується в центрі Кеннеді, буде управляти запуском місії "Europa Clipper".

Крім того, офіс програми планетарних місій в Центрі космічних польотів НАСА ім. Маршалла в Хантсвіллі, штат Алабама, буде організовувати управління програмою місії "Europa Clipper".

Раніше "Телеграф" писав про те, що у NASA зізналися, де насправді можуть ховатися інопланетні істоти.