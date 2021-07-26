У NASA зізналися, де насправді можуть ховатися інопланетні істоти

Дослідники життя на інших планетах прийшли до висновку, що мешканці космічних об'єктів можуть бути не зовні, а під льодами.

Про це розповіла вчений NASA Лінна Квік.

Згідно з новими дослідженнями, є вірогідність виявлення життя на супутнику Юпітера - Європі, а також супутнику Сатурна - Енцеладі.

Експерти прийшли до висновку, що саме тут є вода, захована під товщею льоду. Крім того, тут зафіксували водяну пару, що може також свідчити про інопланетне життя.

За словами Лінни Квік, космічних об'єктів з подібними факторами в космосі досить багато. І навіть якщо вони виявляться незаселеними, теоретично їх можна зробити придатними для життя людей в майбутньому. Дослідження в даному напрямку тривають.

Нагадаємо, астронавти, що знаходяться на Міжнародній космічній станції, почали проводити експеримент з вирощування на земній орбіті перцю.

Також ми писали, що NASA планує відправити на троянці Юпітера апарат "Люсі" з посланням для нащадків.